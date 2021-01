Zware crash voor rally-wereldkampioen Sébastien Ogier

Sport

Dakar Rally: derde dagsucces Brabec, Benavides nieuwe leider

Ricky Brabec is bezig aan een opmars in de Dakar Rally. De Amerikaan, vorig jaar winnaar bij de motoren, schreef de tiende etappe van de woestijnrally door Saudi-Arabië op zijn naam en schoof op naar de tweede plaats in het algemeen klassement.