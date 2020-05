’Kaalslag dreigt onder kleine amateurclubs in Nederland’

Met name amateurclubs met minder dan 250 leden worden hard geraakt als de komende twaalf maanden beperkingen blijven gelden. Zo’n 29 procent van de kleine verenigingen stelt vast dat het voortbestaan op het spel staat.

BAV-voorzitter Ben van Olffen is geschrokken. „Je praat over zo’n 500 amateurclubs”, zo wijst hij op het aantal verenigingen dat vreest om te vallen.

Het helpt ook niet dat veel sponsoren momenteel afhaken. Zo’n 30 procent van de clubs heeft daarmee te maken. „Dat beeld wordt komend seizoen nog schrijnender. Meer dan de helft, 51,5 procent, van de voetbalverenigingen denkt dat sponsors zullen vertrekken, 25,3% weet het nog niet.”

Daarbovenop komen nog de misgelopen kantine-inkomsten. Driekwart van de clubs heeft alleen al over het huidige seizoen (2019/2020) 30 procent derving of meer.

Steunfondsen

„Het is nog niet duidelijk hoe het geld van de steunfondsen wordt verspreid, maar een systeem waarbij wordt gekeken naar het aantal leden, lijkt ons niet wenselijk. Er moet maatwerk komen”, concludeert Van Olffen, kijkend naar de verschillende steunpakketten.

Gemeenten

Hij baalt tevens van de rol van gemeenten. „Het is teleurstellend om te zien dat clubs aangeven weinig steun van gemeenten te krijgen, zegt Van Olffen. Twee derde (64,6%) van de clubs zegt dat gemeentes hen niet tegemoet zijn gekomen bij het betalen van huur voor de accommodaties.

„We horen nu al dat veel verenigingen in de zomer door willen draaien en allerlei ideeën hebben om én binding met hun leden te houden én extra omzet te genereren. Denk daarbij aan buitenactiviteiten in combinatie met een verkooppunt op het veld. Volgens de huidige richtlijnen mag dat niet, maar we hopen dat de regionale veiligheidsregio’s specifiek naar de behoeften van sportverenigingen gaat kijken. Wij zullen ons daar als belangenorganisatie voor inzetten.”

Tiplijn: Hoe staat uw amateurclub er op dit moment voor? Zijn er grote problemen? Of juist niet? Ziet uw vereniging geen uitweg meer of is er juist een redmiddel gevonden? Laat het weten aan onze voetbalverslaggever Robin Jongmans en stuur hem een mail: [email protected].