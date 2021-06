Wilco Kelderman knap vijfde, wel gehavend

Bij de eerste grote crash, op zo’n 47 kilometer van de streep veroorzaakt door een onoplettende vrouw met een groot aanmoedigingsbord, vloog het halve peloton tegen de vlakte. ,,En daar lag ik dus ook tussen’’, zo geeft de kopman van BORA-hansgrohe aan. ,,Sterker nog, ik lag ongeveer onderop.’’ Kelderman heeft last van zijn elleboog. ,,Die is flink gekneusd. Vooral tijdens de wedstrijd deed het veel pijn.’’

Bij de tweede enorme valpartij, zes of zeven kilometer van de aankomst, bleef Kelderman uit de problemen. Zo kon hij met de eerste groep naar de finish razen. Julian Alaphilippe toonde zich veruit de sterkste op de beklimming van de Côte de la Fosse aux Loups. Toen. De Franse wereldkampioen op 2300 meter aanzette, was niemand bij machte hem te volgen.

Niettemin is het een bemoedigend signaal dat Kelderman in het spoor van veel explosievere coureurs (Michael Matthews, Primoz Roglic) wist te blijven. ,,De benen waren wel goed hoor’’, klinkt het tevreden. ,,Tegen Alaphlippe was niets te doen. Die jongen is gewoon de beste op dit soort aankomsten. Zo’n val vraagt wel wat extra energie van je, maar ik denk niet dat ik onder die pijn aan mijn elleboog dichter in de buurt was gekomen van Alaphilippe’’, besluit hij eerlijk.

