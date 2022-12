Whitlock ontsnapt aan vroege exit op WK darts, einde verhaal voor Gurney

De ervaren Whitlock startte voortvarend en pakte zonder grote problemen de eerste set. Hij leek ook de tweede set naar zich toe te trekken, maar gaf zijn break voorsprong weg aan Perez, die dankbaar profiteerde. Perez kreeg vervolgens in de derde set liefst vier pijlen om de door Whitlock begonnen set te pakken, maar hij liet het na.

In de beslissende set sloeg de spanning bij beiden toe, dat was vooral in de derde leg te zien. Zowel Whitlock als Perez lukte het even niet om de dubbel te vinden. Uiteindelijk was Whitlock als eerste zijn zenuwen de baas, waardoor hij ook direct de partij naar zich toetrok.

Gurney uitgeschakeld

Daryl Gurney en Alan Soutar verzorgden de enige wedstrijd in de tweede ronde van de middagsessie. Soutar kende een veel betere start dan Gurney, die maar moeizaam in zijn spel kwam. De Schot gaf nog wel een 2-0 voorsprong weg in de eerste set, maar won deze alsnog. Ook de tweede was een prooi voor Soutar, die in beide sets een 110-finish uitgooide.

De nummer 24 van de plaatsingslijst moest dus aan de bak. De Noord-Ier leek ook goed op weg om de derde set te winnen, maar tot tweemaal toe gaf hij een break voorsprong prijs. Toch zag het er in de vijfde en beslissende leg goed uit, maar Soutar verraste met een 160-finish en won zo de partij met 3-0.

Lukeman wint eerste partij

Martin Lukeman heeft op het WK darts zijn eersterondepartij gewonnen van Nobuhiro Yamamoto. De Engelsman won zonder heel hoge gemiddelden te gooien met 3-0. Zowel Lukeman als Yamamoto maakten hun debuut op het WK en dat was vooral bij de Japanner te zien. Het duurde anderhalve set alvorens hij een beetje in zijn spel kwam. De zeker ook niet briljant gooiende Lukeman had op dat moment al een voorsprong opgebouwd.

Martin Lukeman. Ⓒ ANP/HH

Yamamoto gaf zich niet gewonnen en flirtte zelfs even met een 9-darter na een leg te hebben geopend met twee keer 180. Het was simpelweg te wisselvallig van de kant van Yamamoto, waardoor Lukeman zich uiteindelijk redelijk eenvoudig plaatste voor de tweede ronde.

Ook de Tsjech Adam Gawlas is een ronde verder gekomen. Hij rekende ondanks een 1-2 achterstand af met de Welshmen Richie Burnett (3-2).