Van Rijsselberghe bouwt in Amerika verder aan toekomst na de topsport

AMSTERDAM - Geen zwart gat voor Dorian van Rijsselberghe. Het gaat goed met de tweevoudig olympisch kampioen, die vlak voor de wereldwijde uitbraak van corona zijn carrière beëindigde. Hij zit midden in een grote verbouwing van zijn huis in Laguna Beach. Er wordt aan de Amerikaanse westkust bovenal genoten van elkaar, met zijn echtgenote Sasha, dochters Lise en Rhea en hemzelf in de hoofdrol.