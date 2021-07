Groot geluk Annemiek van Vleuten na ingenieus plan

Annemiek van Vleuten: „Ik zat zo in de flow, dat het voelde alsof het in drie seconden voorbij was.” Ⓒ Getty Images

AMSTERDAM - Annemiek van Vleuten reed de tijdrit van haar leven in iets meer dan een half uur, na een proces van jaren. De ontketende renster was ongrijpbaar voor haar rivalen, waande zich op haar fiets in een flow, om in diezelfde gelukstoestand als olympisch kampioene de geschiedenisboeken in te gaan. Er ging een hoop bloed, zweet en tranen vooraf aan het goud, en ook een ingenieus trainingsschema.