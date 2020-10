Geniet Michael Schumacher van het succes van zoon Mick?

„Zijn gevecht is nog steeds gaande, samen met zijn familie en zijn dokters”, aldus Todt over de Duitse coureur, die in 2013 ernstig hersenletsel opliep bij een skiongeluk. „Ik ontmoet Michael inderdaad geregeld. We kijken samen naar de televisie. Of hij de successen van zijn zoon Mick meekrijgt? Daar ga ik niet over praten. Ik wil niet in detail treden, omdat het privé is.”

Mick Schumacher is hard op weg om de nieuwe Formule 2-kampioen te worden en lijkt volgend seizoen te promoveren naar de koningsklasse, als Haas-coureur. „Mick is een jonge, getalenteerde coureur. Hij heeft een grote naam, maar die grote naam bestuurt de auto niet. Als hij de Formule 1 inkomt, heeft hij nog geen winnende auto. Hij zal tijd nodig hebben. Het is nog te vroeg om te weten of hij hetzelfde talent heeft als zijn vader, Max Verstappen of Lewis Hamilton. Dat weten we nog niet.”

Todt zit samen met onder anderen Mick Schumacher en Formule 1’s technisch directeur Ross Brawn in het bestuur van de Keep Fighting Foundation, opgericht door Michael Schumachers vrouw Corinna. „Wat zij doet, is ongelofelijk. Het laatste initiatief van de foundation is een mooi voorbeeld. Samen met de Verenigde Naties en de FIA ontwikkelen we helmen voor jonge motorrijders in ontwikkelingslanden. Daar dragen ze nu vaak helmen die wel van glas lijken. De helmen die wij introduceren zijn veel veiliger en betaalbaar, onder de twintig dollar. Bij dit soort initiatieven hebben we altijd Michael in ons achterhoofd.”