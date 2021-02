Australian Open: Schuurs dubbelt verder, Van der Hoek wint Nederlands onderonsje van Rus

De 26-jarige Van der Hoek staat voor het eerst op een grand slam. Ze vormt een duo met Bernarda Pera uit de Verenigde Staten. Samen wonnen ze in de vorige ronde van de als vijftiende geplaatste Russische combinatie Blinkova/Koedermetova (3-6 6-3 7-5).

Van der Hoek en Pera nemen het in de derde ronde op tegen het als derde geplaatste Tsjechische koppel Barbora Krejcikova en Katerina Siniakova.

Rus was met haar Sloveense partner Tamara Zidansek in de eerste ronde met 6-1 6-7 (5) 7-5 te sterk voor de Amerikaanse Alison Riske en Ajla Tomljanovic uit Australië. Ook in het enkelspel is Rus al uitgeschakeld. Ze was de enige Nederlandse tennisster in het hoofdtoernooi bij de vrouwen.

Schuurs dubbelt verder in Australian Open

Demi Schuurs en haar Amerikaanse partner Nicole Melichar zijn door naar de derde ronde van het dubbelspel in de Australian Open. Het koppel rekende in de tweede ronde af met de Tsjechische Marketa Vondrousova en de Wit-Russische Vera Lapko in twee sets: 6-2 6-4.

Schuurs (27) en Melichar zijn als vierde geplaatst in het grand slam van Melbourne. Ze treffen in de derde ronde van het vrouwendubbel het als dertiende ingeschaalde duo Ljoedmila Kitsjenok uit Oekraïne en Jelena Ostapenko uit Letland.