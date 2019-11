Sport Kort: Davis Cup-team weer tegen Kazachstan

Davis Cup-team weer tegen Kazachstan

12.59 uur: Kazachstan is de tegenstander van het Nederlandse tennisteam in de kwalificatieronde van de Daviscup in maart 2020. Het team van captain Paul Haarhuis moet op bezoek bij de ploeg, die het deze week ook trof in de groepsfase van de Daviscup Finals in Madrid.

De twee landen werden aan elkaar gekoppeld tijdens een loting in Madrid, voorafgaande aan de finale tussen gastland Spanje en Canada. Kazachstan was in deze loting een van de twaalf geplaatste landen.

Nederland verloor afgelopen dinsdag met 2-1 van Kazachstan. Botic van de Zandschulp moest in het eerste enkelspel zijn meerdere erkennen in Michail Koekoesjkin (6-2 6-2), Robin Haase trok de stand gelijk door te winnen van Alexander Boeblik (7-5 3-6 7-6 (5)). In het beslissende dubbelspel moesten Haase en Jean-Julien Rojer buigen voor Boeblik en Koekoesjkin (6-4 7-6 (2)).

Joost Luiten Ⓒ EPA

Luiten redt toernooi Dubai met eagle

Golfer Joost Luiten heeft met een eagle op de laatste hole zijn World Tour Championship in Dubai enigszins gered. Door de score van 2 onder par op de achttiende hole kwam de 33-jarige Nederlander uit op 72 slagen voor de ronde, precies het baangemiddelde van de Jumeirah Golf Estates in Dubai. Met een totaal van 285 slagen, drie onder par, kan Luiten nog net in de top 20 eindigen van het slottoernooi van de Europese Tour.

Luiten begon zijn vierde ronde goed met drie birdies na zeven holes, maar toen begon zijn spel te haperen. De geboren Bleiswijker noteerde vijf bogeys in negen holes. De eagle op de laatste hole was dan ook zeer welkom.

Voor de toernooiwinnaar ligt een winstbonus van 2,7 miljoen euro klaar, de winnaar van de Europese Tour (de zogeheten Race to Dubai) vangt nog eens 1,8 miljoen euro extra.

Guusje Steenhuis Ⓒ REUTERS

Zwaargewichten judo buiten medailles Osaka

10.25 uur De Nederlandse judoka’s die in de klassen van de zwaargewichten uitkomen, hebben op de derde en laatste dag van de Grand Slam in het Japanse Osaka geen medailles behaald. Tessie Savelkous (boven 78 kilogram) en Guusje Steenhuis (tot 78 kg) kwamen nog het verst. Zij bereikten na de kwartfinales de herkansingen, maar verloren die partij en misten daardoor een kans op brons.

Noël van ’t End, de wereldkampioen in de categorie onder 90 kilogram, strandde in de derde ronde. Dat gold eveneens voor Michael Korrel in de klasse tot 100 kg. Roy Meyer kwam in de klasse boven 100 kg niet verder dan de tweede ronde.