Sport Kort: Zwaargewichten judo buiten medailles Osaka

Zwaargewichten judo buiten medailles Osaka

10.25 uur De Nederlandse judoka's die in de klassen van de zwaargewichten uitkomen, hebben op de derde en laatste dag van de Grand Slam in het Japanse Osaka geen medailles behaald. Tessie Savelkous (boven 78 kilogram) en Guusje Steenhuis (tot 78 kg) kwamen nog het verst. Zij bereikten na de kwartfinales de herkansingen, maar verloren die partij en misten daardoor een kans op brons.

Noël van 't End, de wereldkampioen in de categorie onder 90 kilogram, strandde in de derde ronde. Dat gold eveneens voor Michael Korrel in de klasse tot 100 kg. Roy Meyer kwam in de klasse boven 100 kg niet verder dan de tweede ronde.