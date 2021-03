Minister De Jonge houdt optie voor bekerfinale mét publiek toch open

Met het huidige pakket aan maatregelen zijn geen toeschouwers toegestaan bij sportwedstrijden. De bekerfinale verschuiven naar een datum later in het jaar, zodat mogelijk wel fans zijn toegestaan, is voor de KNVB geen optie.

De voetbalbond houdt nog wel een sprankje hoop. Demissionair premier Mark Rutte zei op de persconferentie namelijk ook dat in de modellen van het RIVM over het verloop van het coronavirus grote onzekerheden zitten. „Dat betekent dat het tegen kan vallen, maar ook mee kan vallen”, aldus Rutte. „Als over een week blijkt dat de cijfers meevallen, dan kunnen en zullen we snel handelen. We kijken daarbij heel breed naar alle sectoren.”

Volgens De Jonge wordt na de reeks Fieldlab-experimenten van de afgelopen weken, onder meer bij twee voetbalwedstrijden, gekeken naar evenementen waarbij met toegangstesten toch al meer mogelijk is dan nu. „De experimenten zijn behoorlijk geslaagd. Een testconsortium stapt momenteel honderd teststraten uit de grond. Daarin kunnen vanaf april dagelijks 100.000 tests worden gedaan. We maken nu een kalender van dingen die mogelijk in april kunnen, waarbij we lessen trekken uit de Fieldlabs van de afgelopen tijd. Er zal niet iedere dag een dancefestival zijn, maar we proberen wel om per april enkele kleinere dingen mogelijk te maken.”

Vorig jaar kon de bekerfinale tussen Feyenoord en FC Utrecht niet doorgaan als gevolg van de coronacrisis. Het bekertoernooi werd zonder winnaar afgesloten.