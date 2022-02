Sport Kort: Union vijf duels zonder geschorste Dante Vanzeir

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Belgische koploper Union vijf duels zonder geschorste Vanzeir

20:19 uur De Belgische koploper Union moet het vijf duels stellen zonder Dante Vanzeir. De 23-jarige aanvaller is geschorst omdat hij afgelopen weekend een tegenstander in zijn gezicht sloeg. In het duel met Charleroi gaf hij Valentine Ozornwafor een klap. Ozornwafor was zo groggy dat hij per brancard van het veld moest.

Vanzeir, die recent zijn debuut maakte in het Belgische nationale elftal, was in 28 competitiewedstrijden goed voor 13 doelpunten en 10 assists. Hij mist op één wedstrijd na alle resterende duels van de reguliere competitie. Na 34 duels volgen er in België play-offs. Het bescheiden Union, afgelopen seizoen gepromoveerd, kan een historisch kampioenschap veroveren.

De aanvaller, die ook een boete van 6500 euro moet betalen, kan nog wel in beroep tegen de schorsing.

Liverpool hoopt voor finale League Cup op Firmino en Jota

15.31 uur: Liverpool moet het woensdag in de competitiewedstrijd op Anfield tegen Leeds United doen zonder de geblesseerde aanvallers Roberto Firmino en Diogo Jota. Trainer Jürgen Klopp hoopt dat de Braziliaan en Portugees zondag in de finale van het toernooi om de League Cup op Wembley tegen Chelsea wel inzetbaar zijn.

„Voor woensdag is het kansloos”, zei de Duitser. „We zullen zien of ze de finale wel halen. Het is makkelijk om nu ’nee’ te zeggen, maar ik weet het gewoon niet. Roberto en Diogo trainen nog niet mee, dat is geen goed teken.”

Firmino (spierblessure) en Jota (enkel) ontbraken afgelopen zaterdag al in de competitiewedstrijd tegen Norwich City (3-1). Enkele dagen eerder had de Braziliaan als invaller voor Jota nog gescoord in het eerste duel met Internazionale in de achtste finales van de Champions League (0-2).

Spaanse kunstrijdster op doping betrapt tijdens Spelen

14.43 uur: Twee dagen na de Olympische Spelen van Beijing is weer dopinggeval naar buiten gekomen. Het internationale testagentschap ITA, dat het dopingonderzoek deed tijdens de Winterspelen in China, meldt dat de Spaanse kunstrijdster Laura Barquero positief heeft getest op een verboden middel.

De 20-jarige Madrileense werd getest na de korte kür van vrijdag bij het paarrijden. Barquero deed een dag later met haar partner Marco Zandron ook mee aan de vrije kür. Het Spaanse duo eindigde op de elfde plaats met een score van 181,36 punten. Het goud ging naar Sui Wenjing en Han Cong uit China (239,88).

Laura Barquero (l) is betrapt op het gebruik van doping tijdens de Spelen. Ⓒ ANP/HH

De Spaanse kunstrijdster heeft het recht om analyse van de B-staal aan te vragen. Het ITA verwijst de zaak door naar het antidopingcomité van het internationale sporttribunaal CAS.

Tijdens de Spelen werden een langlaufster en bobsleester uit Oekraïne en een Iraanse skiër positief getest op doping. De meest spraakmakende zaak was die van de Russische kunstrijdster Kamila Valieva. Kort na de door Rusland gewonnen landenwedstrijd in Beijing kwam naar buiten dat de 15-jarige Russin eind vorig jaar een positieve test had afgelegd. Valieva mocht desondanks toch meedoen aan het individuele toernooi, maar de topfavoriete eindigde bevangen door de druk en emoties naast het podium (vierde).

Voorlopig geen Europese handbalwedstrijden in Oekraïne

13.55 uur: Oekraïne huisvest voorlopig geen Europese handbalwedstrijden vanwege de onrustige situatie in het land. „De veiligheid van teams, spelers en officials heeft de hoogste prioriteit”, aldus de Europese bond EHF. Duels in de Champions League tussen de Oekraïense club HC Motor en de handballers van Paris Saint-Germain en Barcelona, begin maart, zijn verhuisd naar ’neutraal terrein’ in Slowakije.

Ook de twee kwalificatiewedstrijden voor het EK tussen de handbalsters van Oekraïne en Tsjechië worden niet in het land gespeeld, maar vinden begin maart beide in Tsjechië plaats. Voor latere duels halverwege maart, de play-offs tussen de handballers van Finland en Oekraïne voor het WK van 2023, is nog geen beslissing genomen.

„De EHF blijft de situatie tussen Oekraïne en Rusland vanuit Europees handbalperspectief volgen en zal indien nodig updates geven over de genoemde wedstrijden, evenals over toekomstige wedstrijden”, aldus de bond in een mededeling. De Russische president Vladimir Poetin besloot maandag om de zelfverklaarde republieken Donetsk en Loehansk in Oost-Oekraïne als onafhankelijk te erkennen. Poetin kondigde ook een militaire „vredesmissie” aan in de twee afvallige regio’s.

Herstelde Tagliafico vliegt met Ajax mee naar Lissabon

13.50 uur: Nicolás Tagliafico maakt deel uit van de selectie van Ajax voor het eerste duel met Benfica in de achtste finales van de Champions League. De Argentijnse verdediger ontbrak zaterdag tegen Willem II omdat hij fysieke klachten had. Zonder Tagliafico won de koploper van de Eredivisie in Tilburg met 1-0, door een doelpunt van Jurriën Timber.

De Argentijnse linksback moet zich dit seizoen vooral tevreden stellen met een plek op de bank. Daley Blind krijgt links achterin de voorkeur van trainer Erik ten Hag.

De selectie van Ajax voor de trip naar Lissabon bestaat uit 22 man. Ten Hag heeft vrijwel al zijn spelers tot zijn beschikking. Ajax won in de groepsfase van de Champions League alle wedstrijden. Spits Sébastien Haller is met tien doelpunten in zes duels de topscorer van het belangrijkste Europese bekertoernooi. Het duel met Benfica in het Estádio da Luz begint woensdag om 21.00 uur.

Formule 1-team Alfa Romeo laat ook Kubica testen in Barcelona

13.40 uur: De Poolse coureur Robert Kubica komt woensdag in actie op de eerste testdag van dit jaar in de Formule 1. De 37-jarige Kubica fungeert opnieuw als reservecoureur bij Alfa Romeo. Toch heeft hij de eer om in Barcelona de eerste officiële kilometers te maken in de nieuwe C42.

Kubica neemt de ochtendsessie voor zijn rekening tijdens de eerste van de drie testdagen op het circuit van Catalonië. Na de lunch kruipt Valtteri Bottas achter het stuur van de Alfa Romeo. De 32-jarige Fin heeft na vijf jaar bij topteam Mercedes nu onderdak gekregen bij de Zwitserse renstal. Bottas vormt het rijdersduo met nieuweling Guanyu Zhou, de eerste Chinese coureur in de Formule 1. Zhou (22) zit donderdagmiddag en vrijdagochtend achter het stuur. Bottas neemt de overige sessies voor zijn rekening.

Kubica reed in de Formule 1 voor onder meer Sauber (nu Alfa Romeo), Renault en Williams. De Pool raakte in 2011 bij een rally-ongeluk zwaargewond, maar wist ondanks beperkingen aan zijn rechterarm terug te keren in de Formule 1. Sinds 2020 is hij reservecoureur bij Alfa Romeo. Kubica verving afgelopen seizoen in de GP’s van Nederland en Italië de Fin Kimi Räikkönen, die toen vanwege een coronabesmetting ontbrak.