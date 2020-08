Turnbond trof in 2016 schikking met in opspraak geraakte coach Frank Louter

Frank Louter tijdens de European Games in 2019. Ⓒ Hollandse Hoogte

De Nederlandse gymnastiekunie (KNGU) is in de zomer van 2016 een schikking overeengekomen met Frank Louter, de in 2011 van grensoverschrijdend gedrag beschuldigde ex-bondscoach die momenteel opnieuw onder vuur ligt. De toewijzing van een door hem ingediende schadeclaim voor ’reputatieschade’, ter hoogte van 50.000 euro en - volgens Jos Geukers - voor ’een zeer substantieel deel van dat bedrag’ afgekocht, leidde het vertrek van de bondsvoorzitter in.