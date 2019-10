Rentree Pogba mogelijk tegen AZ

De 26-jarige middenvelder staat sinds eind september aan de kant met een enkelblessure. „Hij zal er nog wel even uit zijn”, liet coach Ole Gunnar Solskjaer weten. „Paul heeft tijd nodig om volledig te herstellen. Ik denk dat hij pas in december zijn rentree kan maken.”

Pogba kan in de thuiswedstrijd tegen AZ voor de Europa League mogelijk weer meedoen bij United. Dat duel op Old Trafford is op 12 december. Het is echter nog wel de vraag of Solskjaer dan een beroep gaat doen op zijn speler. De Noorse oefenmeester gebruikt voor de Europese wedstrijden veelal jeugdspelers van The Red Devils en start doorgaans niet met dezelfde spelers die aan de aftrap verschijnen bij wedstrijden voor de Premier League. In de Europa League staat United bovenaan, met zeven punten uit drie wedstrijden. AZ staat tweede, met vijf punten uit evenveel wedstrijden.

De competitie verloopt voor de ploeggenoten van de Franse wereldkampioen nog niet geheel vlekkeloos. Afgelopen weekend won Manchester United weer eens een competitieduel sinds 14 september (Leicester City, 1-0). Norwich, waar Tim Krul onder de lat stond, werd met 1-3 verslagen. Door de drie punten staat United na tien wedstrijden en dertien punten op de zevende plaats. De verschillen zijn echter heel klein in Engeland. De nummer zeventien van de ranglijst (Newcastle) staat met negen punten net boven de degradatiestreep.

