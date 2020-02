Leclerc vervangt Vettel in Barcelona

De Duitser, viervoudig wereldkampioen, voelt zich echter ‘niet goed’, meldt het Italiaanse topteam. Leclerc vervangt hem dus op de eerste van in totaal zes testdagen in aanloop naar het nieuwe seizoen. Ook Max Verstappen (Red Bull Racing) probeert op woensdag in zijn RB16 zoveel mogelijk rondjes te rijden en data te verzamelen.

