Rangers CL-opponent PSV: weerzien met Sam Lammers en andere oud-Eredivisionisten

Dit betekent dat de Eindhovenaren een weerzien wacht met Sam Lammers. De spits brak nooit echt door bij PSV, maar verdiende in 2020 wel een transfer naar Atalanta Bergamo. Dat verkocht hem afgelopen zomer aan Rangers. De Schotse topploeg bleek deze transfermarkt sowieso op de (oud-)Eredivisie gericht. Ook Danilo en Cyriel Dessers spelen op Ibrox.

Van de drie aanvallers had alleen Danilo een basisplaats in Zwitserland, maar hij kon geen hoofdrol vertolken. Dereck Kutesa opende in de 22e minuut de score voor de thuisploeg uit Genève. Aanvoerder James Tavernier verzorgde in de 50e minuut de belangrijke gelijkmaker voor Rangers. Na iets meer dan een uur was Danilo één van de slachtoffers tijdens een drievoudige wissel. Lammers en Dessers werden toen ingebracht.

Vorig jaar besloot PSV het uitduel met Rangers met een gelijkspel (2-2) maar ging het fout in het Philips Stadion (0-1).