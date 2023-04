Gereviseerde Den Bosch verovert Euro Hockey League na zege op Club de Campo

De overwinning zal de Brabantse vrouwen extra zoet smaken. Goed: Den Bosch is recordkampioen en schreef de Europese titel voor de achttiende keer bij op het rijkelijk gevulde palmares. Maar deze was wel zeer speciaal.

Want Den Bosch heeft afgelopen zomer een geweldige metamorfose (moeten) ondergaan. De meest succesvolle club bij het vrouwenhockey zag maar liefst drie wereldtoppers stoppen (Marloes Keetels) of vertrekken (Lidewij Welten en Margot van Geffen). Het trio was goed voor ruim 600 interlands.

Vakvrouw Dijkstra

Dat gaf een bijna onwerkelijk beeld op de ranglijst van de hoofdklasse. Voor de eerste keer sinds mensenheugenis weet Den Bosch twee ploegen boven zich: Amsterdam en SCHC. Tweedejaars hoofdcoach Marieke Dijkstra, de even nuchtere als realistische vakvrouw, laat zich er echter niet door van de wijs brengen.

Pien Sanders (R) van HC Den Bosch in actie tegen Noor Omrani van Club Campo De Madrid, tijdens de finalewedstrijd vrouwen van de Euro Hockey League. Ⓒ ANP/HH

Den Bosch was twee klassen beter dan de Madrileense vechtploeg, maar tot aan het derde kwart was er nog niet gescoord in het Wagener Stadion. In de eerste helft verkwanselde de Nederlandse topploeg vier strafcorners, in het derde kwart kregen Pleun van de Plas en Maartje Krekelaar opgelegde kansen, maar scoorden niet. Matla zag een backhandschot over de lat zoeven.

Goudhaantje Matla

In het laatste kwart brak dezelfde Matla de ban voor de geel-witten, nadat Pien Sanders zeer alert de bal had binnengehouden, waarna Joosje Burg de bal op een presenteerblaadje aan de spits gaf. Die sloeg de bal hard op de plank: 1-0. Krekelaar had de finale na een prima actie van Noor Omrani niet veel later kunnen beslissen, maar miste voor het doel van Ruiz Castillo de rust. De eindzege kwam echter niet meer in gevaar.

Reactie Nunnink

International Laura Nunnink (161 caps) is één van de speelsters die het voortouw heeft genomen bij Den Bosch. Dat was geen sinecure, legt ze uit: „Het is niet niks wat er is gestopt. We hadden als team echt even tijdig nodig om uit te vinden hoe we daar mee om moesten gaan”, aldus de spelmaker. „Er viel niet alleen een smak aan ervaring weg, maar ook een hoop vastigheden. Iedereen moest wennen aan zijn eigen, nieuwe rol.”

Na niet de beste start uit de clubcompetitie viel het kwart precies op tijd op de goede plek. Nunnink (28), die na haar overstap van Oranje-Rood haar tweede Europese clubtitel won: „Ik ben er trots op dat we op het moment dat het echt moest, we dat voor elkaar hebben gekregen. De meiden die hun verantwoordelijkheden moesten nemen, hebben dat gedaan. Dat was supermooi om te zien.”

Niet alleen Nunnink en matchwinner Matla, maar ook keeper Josine Koning en captain Sanders onderscheidden zich in het Amsterdamse bos. „Josine was geweldig in de kwartfinale tegen SCHC en vooral tijdens de shoot-outs. En Pien toonde zich in het eerste jaar dat zij de band draagt, een uitstekende aanvoerder. De manier waarop zij al duikend op de achterlijn de bal binnenhield, waar uiteindelijk de goal van Matla uit voorkwam, kan dat niet duidelijker typeren. Alles bij elkaar maakt het deze titel extra bijzonder.”