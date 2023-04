Gereviseerde Den Bosch verovert Euro Hockey League na zege op Club de Campo

Het zoet der overwinning zal de Brabantse vrouwen extra zoet smaken. Goed: Den Bosch is recordkampioen en schreef de Europese titel voor de achttiende keer bij op het rijkelijk gevulde palmares. Maar deze was wel zeer speciaal.

Want Den Bosch heeft afgelopen zomer een geweldige metamorfose (moeten) ondergaan. De meest succesvolle club bij het vrouwenhockey zag maar liefst drie wereldtoppers stoppen (Marloes Keetels ) of vertrekken (Lidewij Welten en Margot van Geffen). Het trio was goed voor ruim 600 interlands.

Vakvrouw Dijkstra

Dat gaf een bijna onwerkelijk beeld op de ranglijst van de hoofdklasse. Voor de eerste keer sinds mensenheugenis weet Den Bosch twee ploegen boven zich: Amsterdam en SCHC. Tweedejaars hoofdcoach Marieke Dijkstra, de even nuchtere als realistische vakvrouw, laat zich er echter niet door van de wijs brengen.

Den Bosch was twee klassen beter dan de Madrileense vechtploeg, maar tot aan het derde kwart was er nog niet gescoord in het Wagener Stadion. In de eerste helft verkwanselde de Nederlandse topploeg vier strafcorner, in het derde kwart kregen Pleun van de Plas en Maartje Krekelaar opgelegde kansen maar scoorden niet. Frédérique Matla zag een backhandschot over de lar zoeven.

Goudhaantje Matla

In het laatste kwart brak dezelfde Matla de ban voor de geel-witten, nadat Pien Sanders zeer alert de bal had binnengehouden waarna Joosje Burg de bal op een presenteerblaadje aan de spits gaf. Die sloeg de bal hard op de plank: 1-0. Krekelaar had de finale na een prima actie van Noor Omrani niet veel later kunnen beslissen, maar miste voor het doel van Ruiz Castillo de rust. De eindzege kwam echter niet meer in gevaar.