’GOAT’ Vivianne Miedema breekt record Engelse competitie

Het oude record stond op naam van Nikita Parris, die namens Everton en Manchester City tot 50 goals kwam. Daar had de Engelse echter veel meer duels (109) voor nodig dan Miedema, die met 69 doelpunten tevens topscorer aller tijden van Oranje is.

Met haar goals hielp de 24-jarige Hoogeveense Arsenal aan een 6-1 overwinning op stadgenoot en rivaal Tottenham Hotspur.

Katie McCabe en Caitlin Foord (twee) maakten de andere treffers namens de rood-witten, waarbij ook Danielle van de Donk een basisplaats had. De middenveldster verzorgde de assist bij de recordtreffer van Miedema. Jill Roord keek geblesseerd toe vanaf de tribune.

Arsenal is na vijf competitiewedstrijden nog ongeslagen en gaat daarmee aan de leiding. Het gat met Everton en Manchester United, die de tweede plek delen, is twee punten.

GOAT

Arsenal eerde Miedema zondagavond met een speciaal bericht op Twitter. Bij een plaatje van de voetbalster was een schaduw van een geit geplaatst, doelend op de term GOAT, oftewel: The Greatest of All-Time.