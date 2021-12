Serie A: Salernitana mag niet spelen bij Udinese vanwege corona; puntenstraf dreigt

Salernitana kreeg, vanwege enkele coronagevallen, van de lokale gezondheidsautoriteiten een verbod opgelegd om naar Udine te reizen. Het protocol van de Serie A voorziet echter niet in afgelasting bij twee of drie coronagevallen.

Toen Salernitana 45 minuten na het geplande aanvangstijdstip nog niet op het veld was verschenen, werd besloten de wedstrijd niet door te laten gaan. Udinese lijkt op basis van de reglementen 3 punten bij te kunnen schrijven.

Salernitana zit toch al in de problemen. De club wordt bedreigd met uitsluiting uit de competitie. De eigenaar heeft ook Lazio in dezelfde competitie in bezit en dat is verboden. Salernitana heeft maar tien dagen om een koper te vinden. Als de club op 31 december een bod krijgt dat aan de nodige eisen voldoet, krijgt de club nog eens 45 dagen voor de aankoop, aldus een woordvoerder van de competitie. Slaagt de club in beide scenario’s niet, dreigt Salernitana uit de competitie te worden genomen.

Salernitana staat op de laatste plaats in de Serie A.