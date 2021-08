Menno Vloon gokt verkeerd met te lichte polsstok

Armand ’Mondo’ Duplantis veroverde met groot machtsvertoon het goud. De pas 21-jarige Zweed was de enige in de finale die zonder foutsprongen de 6 meter wist te bedwingen. Hij haalde in zijn eerste poging 6,02. Drie pogingen zijn wereldrecord op 6,19 meter te brengen, mislukten.

Het zilver was voor de Amerikaan Christopher Nilsen, die tot 5,97 meter kwam. De Braziliaan Thiago Braz won het brons met 5,87.

Te lichte stok

„Het klinkt gek, maar eigenlijk was ik te goed vandaag. Echt, ik steek in een supervorm. Maar mijn stok was te licht, ik had sneller moeten schakelen naar een zware stok”, lichtte Vloon zijn mislukte olympische optreden toe.

„Ik heb die keuze niet gemaakt en dat is spijtig. Bij de derde sprong op 5,70 realiseerde ik me het pas echt eigenlijk. Ik merkte het meteen bij de insteek. In de vorm die ik heb kan ik met een te lichte stok niet dat ’shot’ maken boven de lat.”

Vloon deed voor de eerste keer mee aan de Olympische Spelen. De opluchting bij hem was groot toen hij zich in de kwalificaties met een hoogte van 5,75 meter plaatste voor de finale. In zijn vorige twee grote optredens, bij de WK van 2017 in Londen en de WK van 2019 in Doha, blesseerde hij zich bij zijn eerste sprong en viel hij uit.

Vloon beleefde een prachtig indoorseizoen, waarin hij het Nederlandse record met maar liefst 15 centimeter verbeterde en het op 5,96 meter bracht.

