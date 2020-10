Spaanse media prijzen tactische vermogen Ronald Koeman en ’elegante’ Frenkie de Jong

Frenkie de Jong in duel met Emre Mor. Ⓒ ANP/HH

FC Barcelona is onder trainer Ronald Koeman het nieuwe seizoen in La Liga met twee overwinningen op rij perfect begonnen. Na het eerste duel van FC Barcelona, thuis tegen Villarreal (4-0), spraken Spaanse media van een revolutie. Ook na de zege op Celta de Vigo (0-3) laat de pers zich opnieuw lovend uit over de club uit Catalonië.