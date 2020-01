PSV wil meedenken met Jeroen Zoet

„We hebben een nieuwe trainer, die zijn eigen keuze gaat bepalen wie er gaat keepen. Daar heb ik geen invloed op”, aldus technisch manager John de Jong. „Ik heb wel voor de winter met Jeroen gezeten en aan hem aangegeven, dat ik er alles aan ga doen om hem te helpen, mocht hij hier niet gaan keepen en elders wel kunnen gaan keepen. Die status heeft hij en dat verdient hij”, aldus De Jong, die voor Zoet nog geen geïnteresseerde clubs aan de lijn heeft gehad. „Maar dat kan snel veranderen.”

Met het oog op zijn kansen op het komende EK is er Zoet veel aan gelegen om niet nog langer op de bank te hoeven bivakkeren. Ook derde doelman Robbin Ruiter aast op een vertrek, omdat hij zich te jong vindt om derde in pikorde te zijn, maar de oud-keeper van FC Utrecht zit in de wachtkamer. „Ik heb open en eerlijk tegen Robbin gezegd, dat Jeroen van de keepers de eerste is die een transfer kan maken. Als er vlak voor de deadline iets voor hem komt en Jeroen is niet vertrokken, dan kan dat veranderen”, aldus De Jong.