Stefan de Vrij valt weg bij Oranje, Denzel Dumfries haakt ook af

Interim-bondscoach Dwight Lodeweges roept geen vervanger op voor de verdediger van Internazionale. Wel traint Jong Oranje-speler Teun Koopmeiners van AZ donderdag eenmalig mee.

De Vrij leek deze interlandperiode een kans in de basis te krijgen. De afgelopen maanden ging de voorkeur telkens uit naar Virgil van Dijk (Liverpool) en Matthijs de Ligt (Juventus) centraal achterin, maar laatstgenoemde ontbreekt momenteel vanwege een schouderblessure.

De laatste interland van De Vrij dateert van 18 oktober 2018, toen het Nederlands elftal met 1-1 gelijkspeelde in en tegen België. De 28-jarige De Vrij werd afgelopen seizoen nog uitgeroepen tot beste verdediger van de Serie A. Met Internazionale eindigde hij als tweede, achter kampioen Juventus.

Denzel Dumfries

Ook achter de naam van Denzel Dumfries gaat een streep voor het duel met Polen. De rechtsback van PSV heeft het trainingskamp van Oranje verlaten omdat hij snel vader wordt.

Bondscoach ad interim Dwight Lodeweges heeft Dumfries nog niet afgeschreven voor de thuiswedstrijd van maandag tegen Italië, eveneens in een lege Johan Cruijff ArenA. „Maar we moeten even afwachten wanneer hij weer bij ons komt”, zei hij.

Joël Veltman en Perr Schuurs

De huidige selectie van Oranje telt met Joël Veltman en Perr Schuurs nog twee verdedigers die weten hoe het is om rechts centraal achterin van de defensie te spelen. Veltman speelde de laatste seizoenen vaker als rechtsback. De 20-jarige Schuurs debuteert deze week in de selectie van Oranje.

