Atlético haalt Engelse international

Atlético betaalt 22 miljoen euro voor de 28-jarige rechtsback.

Trippier speelde sinds 2015 bij de Spurs, daarvoor was hij actief bij Burnley. Hij speelde mee in de van Liverpool verloren finale van de Champions League afgelopen seizoen.

Zestien interlands heeft Trippier achter zijn naam staan. Op het WK vorig jaar in Rusland was hij een belangrijke schakel in de Engelse selectie. Met Trippier in de basisploeg bereikte Engeland de halve finale.

Trippier is deze zomer de derde defensieve versterking voor Atlético. Trainer Diego Simeone verwelkomde eerder de Braziliaanse verdedigers Felipe en Renan Lodi.