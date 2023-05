Bayern München is na zenuwslopende ontknoping voor elfde keer op rij kampioen

Het is een ongelofelijke rampmiddag geworden voor Borussia Dortmund. Heel even leek het sprookje uit te komen en de eerste landstitel sinds 2012 een feit te worden. Na de 1-1 van 1.FC Köln tegen Bayern München ging het Signal Iduna Park uit zijn dak, want ondanks de 1-2 achterstand van de eigen ploeg tegen FSV Mainz 05 zou een gelijkspel in Keulen genoeg zijn voor de negende landstitel in de historie. Maar Bayern sloeg in de 89e minuut toch weer toe en door de 1-2 zege van de Zuid-Duitsers en de 2-2 remise van Dortmund is Bayern toch weer kampioen, voor de elfde keer op rij.

Het verdriet in het Signal Iduna Park was gigantisch. Dortmund was al dagen in de ban van de kampioenskoorts. De stad werd zaterdag al vroeg overspoeld door BVB-fans vanuit de hele deelstaat. Borussia Dortmund had wel 300.000 kaartjes kunnen verkopen, maar meer dan 81.000 mensen kunnen niet in het Signal Iduna Park. Veel fans zonder kaartje waren wel naar de stad gekomen om het kampioensfeest mee te kunnen vieren.

Hegemonie doorbreken

Na de machtsovername van vorige week volstond één zege om de al tien jaar durende hegemonie van Bayern München te doorbreken. ’Wir haben es in der Hand’, zei een groot spandoek op De Gelbe Wand, de indrukwekkende Zuidtribune van het Signal Iduna Park, waar zo’n 30.000 fans op passen.

Al heel snel werd duidelijk, dat het een middag zou worden, waarin het allemaal niet gemakkelijk zou gaan voor de thuisploeg. De eerste kans was voor BVB via Donyell Malen. De oud-PSV’, die de afgelopen weken zo goed op schot was geweest, had evenals Sébastien Haller, de oud-spits van FC Utrecht en Ajax, een basisplaats. De eerste bal tussen de palen was ook nog voor de thuisploeg, via Niklas Süle, maar daarna ontwikkelde het zich snel in de verkeerde richting voor de koploper.

Eerst kwam het bericht door dat Bayern München 45 minuten zuidelijker bij 1.FC Köln de leiding had genomen. Kingsley Coman zorgde al in de 8e minuut voor een voorsprong bij ’Der Rekordmeister’, waarbij de oud-Ajacieden De Ligt, Mazraoui en Gravenberch een basisplaats hadden gekregen. Blind begon op de bank.

Er stond flink wat spanning op de benen bij BVB en dat werd er niet minder op, toen de eerste de beste bal op doel erin ging voor de gasten van FSV Mainz 05, die de sportieve eer geweldig verdedigden. Andreas Hanche-Olsen profiteerde na een kwartier van een dekkingsfout en kopte de 0-1 binnen.

Enorme schok

BVB gaf nog eens extra gas en kreeg na interventie van de VAR de kans om op gelijke hoogte te komen en daarmee de virtuele koppositie weer te heroveren. Haller ging achter de bal staan, maar zag zijn inzet gestopt worden door Mainz-doelman Finn Dahmen. En meteen daarop maakte Mainz er via Karim Onisiwo 0-2 van, daarmee voor een enorme schok zorgend op de tribunes in Dortmund, want binnen 25 minuten was de titeldroom ineens ver weg.

Zowel het team als het publiek bleef er echter in geloven en onvermoeibaar bleef BVB op jacht naar de aansluitingstreffer. Onder anderen Malen kreeg een grote kans daarop, maar hij plaatste de bal voorlangs tot ontzetting van alle Dortmund-fans. Een oudere heer op de tribune was een zenuwinzinking nabij en schreeuwde ’Das kann doch nicht wahr sein’.

Kansen in overvloed

Pas in de 69e minuut wist Raphaël Guerreiro via de paal doel te treffen. Dat betekende dat BVB nog maar 21 officiële speelminuten had om de twee goals te maken, die nodig waren om kampioen te worden, bij een onveranderde stand in Keulen. Er waren kansen in overvloed, maar de mooiste kansen waren aan onder anderen Haller, Giovanni Reyna en Julian Brandt niet besteed. De kampioensdroom leek uiteen te gaan spatten, maar dat was buiten 1.FC Köln gerekend. Door de gelijkmaker van Ljubicic vanaf de strafschopstip was Borussia Dortmund even virtueel ’Deutsche Meister’ maar dat duurde welgeteld acht minuten. Door de late 1-2 van Jamal Musiala was het toch weer Bayern dat aan het langste eind trok en feest kon vieren in Keulen. Niklas Sule maakte er nog 2-2 van bij Dortmund, maar tevergeefs.

Onderin de Bundesliga was er een knappe prestatie van VfL Bochum, dat getraind wordt door voormalig Vitesse-trainer Thomas Letsch. Toen die er instapte in september vorig jaar stond Bochum stijf onderaan, maar Letsch leverde de ploeg uit het Ruhrgebied dankzij een 3-0 zege op de laatste speeldag tegen Bayer Leverkusen keurig af boven de rode streep.

