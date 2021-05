Feyenoord-trainer Dick Advocaat: ’Songfestival belangrijker dan voetbal, ongelofelijk!’

„Wat is er nou echt belangrijker?!”, vraagt Advocaat zich af. „Als je ziet hoeveel mensen er voetbal kijken en dan het beperkt aantal mensen dat naar het Songfestival kijkt... Maar goed, ik laat die discussie aan een ander over. Ik ga in ieder geval vanavond niet kijken naar dat Songfestival. Nogmaals, ongelofelijk dat de burgemeester daar voorrang aan verleent.”

De gemeente Rotterdam heeft de KNVB laten weten dat een thuiswedstrijd van Feyenoord in combinatie met de finale van het Songfestival niet haalbaar is voor de politie. De KNVB overlegt met Feyenoord wat de mogelijke alternatieven zijn, liet een woordvoerder eerder al weten.

Geen noodzaak

De ploeg van Advocaat neemt het woensdag in De Kuip op tegen stadgenoot Sparta. De winnaar strijdt zaterdag met FC Utrecht of FC Groningen om een ticket voor de tweede voorronde van de Conference League. Sparta speelt uit als het de finale haalt.

De KNVB denkt wel aan het verplaatsen van de finale, het zou een andere dag gespeeld kunnen worden. Komende zaterdag de finale laten spelen, is geen noodzaak. Uiteindelijk bepaalt de voetbalbond dan ook waar en wanneer de finale gespeeld wordt.

Feyenoord favoriet

Advocaat meent dat Feyenoord tegen Sparta gewoon favoriet is om de finale te bereiken. „Simpel: wij staan hoger op de ranglijst. Wij zijn 5e geworden, zij 8e. Sparta benadeeld omdat er nu wel publiek is? Dan hadden ze boven ons moeten eindigen. Dat ligt bij de KNVB, daar kan Feyenoord niets aan doen”, zo meent de trainer.

En aan de finale, daar wil Advocaat eigenlijk nog helemaal niet aan denken. „Eerst maar eens met Sparta afrekenen.” Wel vindt de oefenmeester dat het elftal van trainer Henk Fräser het prima heeft gedaan. „Ze hebben FC Groningen en Vitesse verslagen, dat hebben ze goed gedaan.”

Hij vervolgt: „Sparta heeft een heel goed seizoen gehad en is goed geëindigd; in de laatste vijf duels hebben ze 13 punten gepakt. Ze zitten in een flow en wij moeten zorgen dat we die doorbreken. We hebben drie keer tegen ze gespeeld, twee keer gewonnen een keer gelijk, dus waarom niet?”

Toetje

Lutsharel Geertruida is nog een twijfelgeval voor de pot tegen Sparta, Hij wordt vandaag getest. Bryan Linssen is er zeker niet bij. Advocaat heeft met zijn ploeg geoefend op het nemen van strafschoppen, zo geeft hij aan. „Ik houd rekening met een toetje. Maar onder spanning een pentalty nemen is wat anders dan bij partijtjes op de training.”

Dick Advocaat Ⓒ ANP/HH

Dat dit eventueel zijn laatste wedstrijd als clubcoach wordt, daar wil Advocaat zich niet mee bezighouden. „Daar denk ik helemaal niet aan. We gaan er eerst vol voor om tegen Sparta te winnen. Het zijn twee lange jaren geweest met heel weinig pauze. Het is goed dat het aan het einde van de week erop zit”, zei de 73-jarige coach.

Guus Til

Advocaat was een half jaar geleden al bezig om middenvelder Guus Til naar Feyenoord te halen. Volgend seizoen lijkt de 23-jarige Til wel op huurbasis in De Kuip te spelen.

„Een half jaar geleden heb ik ook met hem gesproken, maar toen vond hij het te vroeg om al zo snel vanuit Rusland terug naar Nederland te gaan”, bekende Advocaat een dag voor de play-off-wedstrijd tegen Sparta.

Goede aankoop

„En nu is het een half jaar later en zit er straks een trainer die hij goed kent. Hij vindt de tijd nu wel rijp. Het is een jonge jongen die het in Rusland niet helemaal gemaakt heeft, maar het bij AZ uitstekend heeft gedaan. Die kan weer laten zien welke kwaliteiten hij heeft. Ik vind het een goede aankoop.”

Til zou op huurbasis worden overgenomen van de Russische club Spartak Moskou. Feyenoord, komend seizoen geleid door trainer Arne Slot, heeft nog niets over de mogelijk overgang gemeld.