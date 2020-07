Fans kunnen meebetalen aan nieuw stadion Feyenoord

Het plan is dat particulieren met relatief kleine bedragen kunnen investeren in het nieuwe stadion. "Er wordt nog gekeken wanneer dit financieringsproduct het beste in de markt gezet kan worden", schrijft het college. De gemeente Rotterdam investeert 40 miljoen euro in de bouw van het stadion, die op de oever van de Maas moet verrijzen. Enkele vermogende Rotterdammers, verenigd in de Vrienden aan de Maas, hebben net als enkele banken ook al toegezegd te willen meedoen aan de financiering.

Feyenoord zou als hoofdgebruiker van het stadion deze zomer een besluit nemen over het doorgaan van het bouwplan, maar mede als gevolg van de coronacrisis duurt dat nog wat langer. De gesprekken over de komst van een nieuw stadion in Rotterdam, dat 440 miljoen euro moet gaan kosten, zijn al jaren aan de gang. De plannen zorgen voor verdeeldheid onder de achterban. Heel wat Feyenoord-fans willen in De Kuip blijven.

Het stadion, dat plaats moet gaan bieden aan 63.000 toeschouwers, is onderdeel van een groot gebiedsontwikkelplan: Feyenoord City. De mogelijke verhuizing van De Kuip naar het nieuwe stadion werd eind 2019 weer met een jaar uitgesteld, naar medio 2025.