’Er heerst weer rust, respect en continuïteit, maar het moet nog beter’ Waardering voor erfenis scheidend Heerenveen-directeur Roozemond

Door Valentijn Driessen en Robin Jongmans Kopieer naar clipboard

Cees Roozemond is zelfkritisch, maar kijkt desondanks met een goed gevoel terug op zijn periode bij SC Heerenveen. Ⓒ FOTO’S MATTY VAN WIJNBERGEN

Cees Roozemond (64) was vierenhalf jaar algemeen directeur van SC Heerenveen en is daarmee de langstzittende eindverantwoordelijke sinds Riemer van der Velde geworden. De man die via een soort House of Cards in het Friese Haagje op het pluche terechtkwam, werd in het begin verketterd. Tijdens het laatste competitieduel met Go Ahead Eagles nam hij in een vol Abe Lenstra Stadion afscheid en onderging hij onder meer via twee spandoeken de waardering. Roozemond neemt zijn eigen eindrapport onder de loep.