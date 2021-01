Olympisch turnkampioen Oleg Vernjajev ’tot nader order’ geschorst

Premium Wielrennen

Mathieu van der Poel na onemanshow: ’Beste dag van het seizoen’

Al had hij dan niks te bewijzen, Mathieu van der Poel maakte zondagmiddag in de Zeeuwse polder nabij Hulst wel fijntjes duidelijk dat de cross van hem is. In de vierde wereldbeker van het seizoen wisten alle concurrenten – Wout van Aert incluis – al heel rap wat hun lot was: door de gehaktmolen.