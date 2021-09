Oranje moet Turkse muur steen voor steen afbreken

Tennis

US Open: Belinda Bencic naar kwartfinales na zege op Iga Swiatek

Tennisster Belinda Bencic heeft de kwartfinales bereikt op de US Open. De olympisch kampioene van Tokio, als elfde geplaatst in New York, versloeg in de vierde ronde de Poolse Iga Swiatek in twee sets: 7-6 (12) 6-3.