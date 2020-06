Barça voorlopig zonder Frenkie de Jong

De 23-jarige Nederlander kampt met een kuitspierblessure en komt voorlopig niet in actie. Tijdens het duel met Mallorca, vorige week zaterdag, kreeg de middenvelder van de Catalaanse club last van de kwetsuur. Barcelona weet niet hoelang de club geen beroep kan doen op de voetballer uit Arkel. „De ontwikkeling van de blessure bepaalt zijn beschikbaarheid”, laat de club weten.

Afgelopen vrijdag tegen Sevilla (0-0) kon De Jong door zijn blessure niet in actie komen. Hij zat toen ook niet bij de selectie. De Oranje-international miste dit seizoen pas drie wedstrijden in La Liga. 27 keer was hij van de partij. In totaal kwam De Jong dit seizoen in alle competities al tot 38 wedstrijden voor Barcelona.

Real Madrid kan zondagavond de koppositie overnemen van Barcelona. Bij een zege op Real Sociedad komt de Koninklijke net als de aartsrivaal op 65 punten. Op onderling resultaat gaat Real dan aan de leiding. Vervolgens wachten beide clubs nog acht duels in Spanje.