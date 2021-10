Jackie Groenen ziet hoe Cristiano Ronaldo voor ommekeer zorgt bij Manchester United

„Je merkt wel dat er door Cristiano Ronaldo iets is veranderd in Manchester”, aldus Groenen, die woensdag via de televisie naar het Champions League-duel tussen The Red Devils en Atalanta keek. In de slotfase keek ze juichend toe terwijl de Portugese superster met een kopbal het winnende doelpunt maakte: 3-2.

Cristiano Ronaldo maakte ook tegen Atalanta de winnende in de slotfase. Ⓒ ANP/HH

„De komst van Ronaldo is echt een beetje een ommekeer geweest. Er is een soort schwung ontstaan, doordat Ronaldo naar huis is gekomen. Zo beschouwt men zijn terugkeer ook echt. Dat vind ik erg leuk om te zien.”

Paar keer gezien bij auto

Zelf heeft Groenen, goed voor 77 interlands en acht treffers, de 36-jarige Portugees nog niet gesproken. „Nee, ik heb hem alleen een paar keer gezien toen hij naar zijn auto werd begeleid.”

Met de vrouwen van Manchester United bezet Groenen na vijf competitieduels de vierde plaats in de Women’s Super League. De middenvelder begon vier keer in de basis en viel een keer in. Namens Oranje was ze eerder dit seizoen trefzeker in het WK-kwalificatieduel tegen IJsland: 0-2. „Ik zit goed in mijn vel en vind het ook fijn dat we naast het voetballen steeds iets meer naar buiten kunnen.”