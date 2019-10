Verstappen: ’Makkelijk om de pik op mij te hebben’

Hamilton noemde de actie van Verstappen zelfs een ’torpedo’. „Dat lijkt me een beetje een domme opmerking, want ik denk zeker niet dat dat in Mexico het geval was”, aldus Verstappen in aanloop naar de Grand Prix van de Verenigde Staten. Ook Sebastian Vettel onderstreepte na de race in Mexico de woorden van Hamilton, dat hij er duidelijk rekening mee houdt als hij in gevecht is met Verstappen.

De Limburger: „Ik ben altijd een harde racer, maar wel fair. Het is makkelijk om de pik op iemand als ik te hebben. Ik vind het verder prima. Het is altijd goed als ze over je praten, want dat betekent dat je in hun hoofd zit. Ik focus me gewoon op mezelf. Ik hoef niet naar anderen uit te halen. Dat vind ik niet respectvol. Ik houd ervan om op de baan te vechten. Daar zijn we hier voor. Dit is de Formule 1.”

Verstappen stak de hand nogmaals in eigen boezem wat de kwalificatie in Mexico betreft, toen hij een gele vlag negeerde en niet vanaf pole position mocht starten. „Voortaan zal ik in dat soort situaties altijd van het gas gaan. Maar ik was eindelijk weer eens in staat om te vechten voor pole. Dat gaf een geweldig gevoel. En ik wist ook niet of de coureurs voor mij hun tijd verbeterden. Het was gewoon heel ongelukkig dat ik die gele vlag niet zag. Verder no hard feelings.”

