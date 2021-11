Lleyton Hewitt: ’Ziel van de Davis Cup wordt verkocht’

„Het huidige format is niet zoals de Davis Cup is bedoeld”, zegt de de tweevoudig grandslamwinnaar. „De Davis Cup behoorde tot de grootste toernooien in het mannentennis, doordat er vijf sets werden gespeeld. Grand slams en de Davis Cup, dat waren de enige toernooien met vijf sets. We hebben dat aspect over boord gegooid.”

En dat is volgens Hewitt niet de enige problematische verandering. „Het is ook zonde dat je niet meer het uit- en thuispubliek hebt”, stelt de Australiër. Voorheen werden de wedstrijden altijd gespeeld in een van de twee spelende landen. Sinds deze editie zijn er een paar speelsteden voor alle ontmoetingen in de eindfase van het toernooi.

Er ligt voor 2022 een voorstel om de Davis Cup Finals in Abu Dhabi te laten afwerken, waar komende week over gestemd wordt op een meeting van de Internationale Tennisfederatie. „Straks verkopen ze de ziel van de Davis Cup aan het Midden Oosten voor vijf jaar. Ik vind het belachelijk en ze vermoorden zo de competitie.”

Hewitt verwacht niet dat er rondom de stemming naar hem of andere tennissers geluisterd zal worden. „We hadden vier jaar terug ook geen inspraak. Nu zullen we ook niet het verschil maken.”