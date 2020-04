’Virusverzekering’ helpt Wimbledon aan 110 miljoen euro

De organisatie achter Wimbledon heeft besloten om het toernooi dit jaar vanwege het coronavirus niet door te laten gaan, maar kan terugvallen op een speciale ’virusverzekering’.

De hoge heren in Londen besloten in 2003 naar aanleiding van de uitbraak van het SARS-virus namelijk een speciale clausule af te sluiten. Wimbledon telde sindsdien jaarlijks 1,7 miljoen euro neer, in totaal een kleine 30 miljoen euro, maar hierdoor maakt het nu wel aanspraak op een compensatiebedrag van zo’n 110 miljoen euro.

De 40 miljoen euro die Wimbledon al had geïnvesteerd in het toernooi van dit jaar ziet men niet meer terug, maar dankzij de schadevergoeding kan men in ieder geval rekenen op een deel van de verwachte winst van 285 miljoen euro.

Roland Garros zit daarentegen met de handen in het haar. De organisatie van het Franse graveltoernooi moet hard op zoek naar een nieuwe datum voor de grandslam, aangezien anders ruim 260 miljoen euro verdampt.