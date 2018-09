Kupers niet in buurt van WK-limiet

Kupers won de 800 meter op een internationale meeting in het Franse Reims. Zijn tijd was 1.48,75. Om deelname af te dwingen aan de WK indoor in Birmingham begin maart moet hij aan de limiet van 1.46,50 voldoen.

Kupers liet in Reims de Spanjaard Álvaro de Arriba achter zich. De nummer drie van de EK indoor van vorig jaar liep een tijd van 1.49,27. Kupers eindigde destijds in Belgrado als vijfde. De meervoudig Nederlands kampioen moest op de WK outdoor vorig jaar in Londen afzeggen voor de halve finales vanwege een kuitblessure.