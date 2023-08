PSV profiteert mee van miljoenentransfer Joël Piroe naar Leeds United

Piroe meldt zich naar verwachting in de loop van de dag met zijn management in Leeds voor de afronding van de deal, waarmee naar verluidt zo’n 14 miljoen euro is gemoeid. PSV profiteert mee van de transfer door middel van een doorverkooppercentage, dat de Eindhovense club had bedongen bij zijn vertrek.

De spits uit Wijchen werd twee jaar geleden voor iets meer dan 1 miljoen euro door PSV verkocht aan Swansea City, waarvoor Piroe 46 goals in 96 duels maakte. Namens PSV kwam Piroe tot drie goals in veertien duels en als huurling bij Sparta tot twee goals in twintig wedstrijden. De nu 24-jarige Piroe was zes jaar actief voor PSV en speelde eerder in de jeugdopleidingen van NEC en Feyenoord.