PSG wint na wissel boze Lionel Messi van Olympique Lyon en Peter Bosz

De teller voor Lionel Messi in het shirt van PSG staat nog altijd op nul, maar de Argentijn was voor rust dichtbij. Zijn vrije trap had misschien wel een beter lot verdiend, maar spatte uiteen op het aluminium.

Tien minuten na rust was het raak voor de bezoekers. Lucas Paqueta ging op het juiste moment diep en tikte overtuigend een lage voorzet binnen. Daarmee zat de ploeg van Peter Bosz op rozen, maar de Parijzenaars werden enigszins geholpen door de scheidsrechter. Neymar kreeg was makkelijk een strafschop en schoot het buitenkansje vervolgens zelf binnen.

Trainer Mauricio Pochettino besloot vervolgens te jagen op de zege zonder Messi. De Argentijn was zichtbaar ontevreden over zijn wissel. De zege kwam er vervolgens alsnog voor de Parijzenaars. In blessuretijd tekende Mauro Icardi voor de 2-1.

Stroef Juventus

Juventus blijft zeer moeizaam draaien in de Serie A. Tegen AC Milan leek het na een vroege goal van Paulo Dybala lang op de zege af te stevenen. Ante Rebic maakte echter een kwartier voor tijd de gelijkmaker.

Matthijs de Ligt zat de hele wedstrijd op de bank bij Juventus, dat na vier speelronden achttiende staat met twee punten. AC Milan staat met stadsgenoot Internazionale samen op bovenaan op tien punten.

Napoli komt maandag op kop als het wint bij Udinese. Napoli is de enige club zonder puntenverlies in de hoogste klasse van het Italiaanse voetbal.