Fortuna zet Heerenveen opzij voor eerste zege van 2023

De Turkse spits is dus niet meer de doelpuntenmachine van weleer. Maar hij heeft nog steeds een geweldige trap. Een kwartier na rust week hij slim uit naar de rechterflank om de bal loepzuiver op het hoofd van Umaro Embalo te leggen. Die knikte raak. Het betekende voor de Turkse aanvaller de derde assist. Ver in extra tijd benutte hij ook de penalty die hij kreeg, nadat hij zelf was neergelegd.

De sluimerende kritiek op Yilmaz zal weer even verstommen. Bij de aftrap tegen Heerenveen was het alweer 1250 minuten geleden dat hij een ’normaal’ doelpunt produceerde. Dat was bij de 1-4 nederlaag op 20 augustus tegen Cambuur. Yilmaz demonstreerde verder in de Eredivisie alleen nog zijn geweldige traptechniek. Hij benutte voor het duel met Heerenveen al vier strafschoppen en schoot bij de ouverture tegen Ajax direct raak uit een vrije trap.

Simon Olsson en Cole Bassett van Fortuna Sittard strijden om de bal. Ⓒ ANP/HH

Ze hadden er bij Fortuna Sittard meer van verwacht. Maar de sleet zit er wel een beetje op bij de 37-jarige aanvaller, die nog één seizoen door wil gaan. Daarna wil hij zich op een andere manier nuttig maken voor de nieuwe organisatie rond de Limburgse club, die onder meer de komst van Kroaat Kastijan Bistrovic opleverde. Die debuteerde voor de Limburgers tegen Heerenveen.

Vervanger Noppert

De voormalig speler van CSKA Moskou zal ook gezien hebben dat Yilmaz zijn explosiviteit kwijt is. Dat bleek zowel voor als na de rust toen hij op weg leek naar een treffer. In het eerste geval kon doelman Xavier Mous, die op het laatste moment Andries Noppert moest vervangen, ingrijpen. Na de pauze ging Yilmaz in kansrijke positie niet door, maar besloot hij de bal breed te leggen.

In Limburg hadden ze juist op meer doelpunten van Yilmaz gerekend, die nu vooral opvalt omdat hij de mouwen opstroopt. Dat de glans er bij de spits van af is werd als een belangrijke reden gezien voor het verblijf in de onderste regionen van de Eredivisie. Daaruit kruipt Fortuna nu langzaam wat weg en daar heeft Yilmaz een bescheiden aandeel in.

Umaro Embalo van Fortuna Sittard met Heerenveen-speler Thom Haye. Ⓒ ANP

Bij de zege hadden de Limburgers van de nationale doelman Andries Noppert geen last. Die haakte bij de warming-up af met een spierblessure in het bovenbeen. Volgens trainer Kees van Wonderen was dat een gevolg van de vreemde trainingsbelasting door de deelname van de doelman aan het WK in Qatar.

Van Wonderen kon Milan van Ewijk wel opstellen. Voor de snelle rechtsback is veel belangstelling, onder meer van Fulham. Heerenveen heeft zelf bijna de opvolger voor de langdurig geblesseerde Sven van Beek binnen. Een dezer dagen sluit Jeffrey Bruma aan.

De voormalig speler van PSV was er in Sittard nog niet bij. Maar Heerenveen verloor vooral omdat het op felheid werd afgetroefd. Het leverde Fortuna de eerste zege sinds 3 november op. Van Wonderen miste de kans om zich bij het rijtje van drie Heerenveen-trainers te voegen dat zes uitduels in de Eredivisie op rij ongeslagen bleef.