Wiegman na prachtgoal James zo goed als zeker van knock-outfase

Als China later op de dag niet wint van Haïti, is Engeland zeker van de volgende ronde. Anders kan Engeland het dinsdag zelf afmaken tegen China.

Waar Engeland tegen Haïti moeite had om de verdediging te doorbreken en alleen vanaf de strafschopstip wist te scoren, was het tegen Denemarken al razendsnel raak. Met een schot van een meter of 18 vond James de verre hoek.

James, 21 jaar, was daarmee de op een na jongste Engelse doelpuntenmaker op een WK ooit. Het was voor haar de eerste keer dat ze op het eindtoernooi in de basis mocht starten.

De Lionesses gingen daarna op zoek naar meer goals, maar opnieuw viel de afronding tegen. In de slotfase beriep Wiegman zich op supersub Bethany England. De 29-jarige spits maakte in de kwalificatiereeks voor het WK acht treffers in evenzoveel duels, terwijl ze slechts twee keer in de basis startte.

Op de paal

Maar ook England kon Wiegman niet helpen. Doordat het doel van Denemarken schoon bleef, hield de spanning aan. Invaller Amalie Vangsgaard kopte vijf minuten voor tijd zelfs nog op de paal.

Voor Engeland volgt nu nog één groepswedstrijd. Dinsdag is China de tegenstander.

Zuid-Afrika geeft zege uit handen

De voetbalsters van Zuid-Afrika wachten nog steeds op hun eerste overwinning op een WK. Ze verspeelden in het groepsduel (groep G) met Argentinië een voorsprong van 2-0 en moesten uiteindelijk genoegen nemen met een gelijkspel (2-2) in Dunedin.

Zuid-Afrika kwam op voorsprong door doelpunten van Linda Motlhalo en Thembi Kgatlana. Argentinië kwam op gelijke hoogte door twee doelpunten van Sofia Braun en Romina Núñez in de 74e en 79e minuut. Beide ploegen schoten weinig op met het gelijkspel omdat ze het eerste groepsduel hadden verloren.

Zuid-Afrika ging onderuit tegen Zweden door een goal in de laatste minuut (2-1) en Argentinië moest de zege aan Italië laten (1-0). Zweden en Italië spelen zaterdag tegen elkaar in Wellington