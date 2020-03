Topsporters zien hun pensioen veranderen: ’Een enorme impact’

Met het uitstellen van de Olympische Spelen moeten diverse kopstukken uit de Nederlandse sportwereld nieuwe plannen maken. Ⓒ Redactie Verrijking De Telegraaf

Met het uitstellen van de Olympische Spelen naar 2021 worden onbedoeld ook diverse carrières van Nederlandse topsporters verlengd. Zo leken Epke Zonderland, Ranomi Kromowidjojo, Henk Grol, Kirsten Wild, Churandy Martina, Lobke Berkhout en Nouchka Fontijn komende zomer in Tokio met (olympisch) pensioen te gaan. Dat betekent in tijden van de toch al zware coronacrisis een nieuwe mentale omschakeling. Het wordt een extra jaar bikkelen voor deze olympiërs. Zo lijkt het nu, want een eerder afscheid is natuurlijk nooit uit te sluiten. Hoe zien zij hun sportieve toekomst?