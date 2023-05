Uitverkiezing Benítez voor Argentinië

De huidige wereldkampioen speelt ter afsluiting van het voetbaleizoen nog twee wedstrijden. Eerst is op 15 juni Australië de tegenstander van de Albicelestes, vier dagen later staat Indonesië op het programma voor Lionel Messi en co.

Bekijk hieronder de voltallige selectie van Argentinië.

Bekijk ook: PSV kan weer helemaal opnieuw beginnen