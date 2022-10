Heracles en PEC lopen averij op aan kop ’KKD’, Beugelsdijk verslaat ’Haagse makkers’

De nederlaag van PEC is goed nieuws voor Heracles, dat al binnen een half uur op 0-2 stond in Almere via Samuel Armenteros en Emil Hansson. In een knotsgekke fase direct na rust scoorde Almere in mum van tijd echter twee keer tegen, waardoor Heracles opeens weer vol aan de bak moest. In plaats van de ommekeer kreeg de ploeg van John Lammers echter het deksel op de neus, want Joey Jacobs bezorgde Almere City een onvervalste driepunter (3-2).

PEC onderuit

PEC had het op haar beurt in het eigen MAC3PARK stadion ondertussen meer dan lastig met MVV. De Limburgers kwamen diep in de eerste helft op voorsprong via Sven Blummel, en gaven die voorsprong niet meer uit handen: 0-1. MVV dendert met de zege over de ploeg van Dick Schreuder heen en staat tweede, op slechts twee punten van Heracles.

MVV viert feest in Zwolle. Ⓒ Pro Shots

ADO Den Haag mocht naar Helmond, en dat was met name voor ras-Hagenees Tom Beugelsdijk - thans verdediger in dienst van Helmond Sport - een speciale wedstrijd. Beugelsdijk zag zijn ploeg via Haakon Lorentzen al heel vroeg op voorsprong komen, maar Denzell Hall deed tien minuten na rust wat terug. Martijn Kaars zorgde er vervolgens alsnog voor dat ADO-trainer Dirk Kuyt weer met lege handen de bus in stapte: 2-1.

De Graafschap pakt weer driepunter

De Graafschap, bezig aan een behoorlijke serie in de tweede periode, kreeg na een dik kwartier voetballen een penalty tegen TOP Oss. Denzell Gravenberch nam plaats achter de bal en faalde niet: 1-0. Daar bleef het qua spektakel lang bij, maar in blessuretijd maakte Hicham Acheffay er alsnog 2-0 van. Adrie Poldervaart en zijn ploeg mogen dus wederom drie punten bijschrijven.

Den Bosch rekende in een spectaculaire Brabantse derby af met NAC (3-2), terwijl Roda JC in eigen huis Jong FC Utrecht van zich afschudde (4-1). VVV liep in Venlo ondertussen averij op tegen Jong FC Utrecht (1-2), en Telstar en Dordrecht hielden elkaar doelpuntrijk in evenwicht (2-2). Ook in de Lichtstadderby tussen FC Eindhoven en Jong PSV werden de punten gedeeld: 2-2.