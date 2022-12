Premium Het beste van De Telegraaf

’The Freeze’ wil naam maken in ’Ally Pally’ Maakt ook WK darts zich op voor Noppert-hype?

Door Robin Jongmans Kopieer naar clipboard

Danny Noppert: „De mensen die met me meegaan zijn vaak zenuwachtiger dan ikzelf. Ik leg mezelf niet te veel druk op.”

Voor Danny Noppert (31) is 2022 tot dusver een topjaar, dat bekroond moet worden met een geweldig WK in Londen. De darter uit Joure won de UK Open, pakte een titel in het Players Championship en haalde nog twee finales. The Freeze, die op vrijdag 23 december aan de wereldtitelstrijd in het Alexandra Palace begint, staat negende op The Order of Merit, zijn hoogste ranking ooit tussen de dartselite. Het liefst wordt hij de volgende Noppert die zijn dorp op de kop zet.