Regragui is wel blij met zijn’in Nederland opgeleide internationals’ Marokkaanse bondscoach: ’Niet meer het Oranje waar ik van hield’

Door Jeroen Kapteijns

Walid Regragui bedankt de Marokkaanse fans na het verlies tegen Frankrijk. Ⓒ ANP/HH

DOHA - Er was dit WK veel aandacht voor Sofyan Amrabat, Noussair Mazraoui en Hakim Ziyech, maar ook de vierde in Nederland opgegroeide Marokkaanse international, Zakaria Aboukhlal, kan terugkijken op een mooi toernooi. „Het was een geweldige ervaring. Het was mijn grootste droom om hier te spelen en te scoren”, aldus de speler van het Franse Toulouse, die vier keer als invaller in actie kwam en bij de groepszege tegen België het doel vond. In de troostfinale (zaterdag, 16.00 uur) lijkt Aboukhlal zich opnieuw op te kunnen maken voor speeltijd, want de Marokkaanse bondscoach Walid Regragui heeft aangekondigd meerdere spelers, die klachten hebben en fysiek op hun laatste benen lopen, rust te gunnen tegen Kroatië.