Antonio Conte: ’Messi naar Inter? Fake news’

„De geruchten dat Messi naar Inter komt, zijn totaal niet waar. Fake news”, stelde Conté zaterdagavond onomwonden. „Hij komt niet naar Inter, zelfs niet in fantasy football.”

De geruchten over een vertrek van FC Barcelona-vedette Messi naar Inter kwamen in de wereld, nadat Italiaanse media hadden gemeld dat de vader van Messi een huis een huis zouden hebben gekocht in Milaan.