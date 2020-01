Geluksgevoel PSV-pechvogel verdwijnt als sneeuw voor zon

„Ik had me er totaal iets anders van voorgesteld. Het had een mooie avond moeten worden, maar het werd een hele slechte”, vertelde hij in de catacomben van het Rat Verlegh Stadion.

De 22-jarige Lammers maakte vorig seizoen indruk bij sc Heerenveen, waar hij op huurbasis voetbalde. PSV haalde hem terug. Lammers begon bij trainer Mark van Bommel als reserve, maar hij was met een doelpunt in de voorronde van de Champions League tegen FC Basel direct belangrijk. Lammers kroop al snel richting het basiselftal, maar de wedstrijd tegen Ajax in de strijd om de Johan Cruijff Schaal maakte aan zijn opmars een einde.

„Dat was totaal nieuw voor me, ik heb nog nooit zo’n zware blessure gehad”, aldus Lammers, die zich aan zijn rechterknie liet opereren en daarna startte aan een lang hersteltraject. „Of het een eenzame tijd was? Nee, dat viel eigenlijk wel mee. Ik heb er met meerdere mensen over kunnen praten. Ik had er alles voor over zo snel mogelijk terug te keren.”

Vanaf de zijkant zag Lammers PSV sterk beginnen aan de competitie en ook in de Europa League waren de prestaties prima. Halverwege oktober stortte PSV volledig in. Een belangrijke oorzaak was de afwezigheid van Steven Bergwijn en vooral Donyell Malen, op dat moment topscorer van de eredivisie. Zonder beide aanvallers scoorde PSV nog maar weinig en de andere spelers bleken niet in staat hun afwezigheid op te vangen.

Sam Lammers in actie tegen NAC Ⓒ BSR Agency

„Je voelt je machteloos op zo’n moment, zeker omdat ik zelf aanvaller ben. Dan wil je je team nog meer helpen”, keek Lammers donderdag terug op die periode. PSV verspeelde in twee maanden tijd zo’n beetje alles. De landstitel is uit zicht en ook strandde de club in de groepsfase van de Europa League.

Het bekertoernooi moest het seizoen nog redden en juist in dat toernooi maakte Lammers donderdag zijn rentree. „Ik kreeg na ruim een half uur spelen een seintje dat ik moest gaan warmlopen en toen wist ik al wel dat ik er de tweede helft inkwam. Dat was een bijzonder moment.”

Lammers zag het helemaal fout gaan met zijn elftal. PSV zakte zwaar door de ondergrens tegen de eerstedivisionist. „Het was veel te slap van onze kant. Ik had me er meer van voorgesteld. Voor mijzelf was het even mooi, maar het werd toch nog een klote-avond.”