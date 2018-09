Hoog bezoek voor Feyenoorder Malacia

Het Italiaanse Fiorentina, AS Roma en een vijftal Duitse clubs uit de top van de Bundesliga gebruikten het midweekse duel in Rotterdam voor een razendsnelle spionagetrip bij Feyenoords nieuwe revelatie Tyrell Malacia. Ook in het buitenland is doorgedrongen dat de 18-jarige linksback zich geweldig staande houdt in het elftal van Feyenoord. Malacia is nog junior, maar speelt nu al enkele maanden in de basis en geeft veel energie aan de ploeg.

Het bezoek op de laatste dag van de transferwindow was vanzelfsprekend niet om hem nog weg te lokken of een poging te doen om hem zo laat nog te kopen. De buitenlandse delegaties kwamen vooral nu naar zijn talent kijken, omdat Feyenoord-PSV nog een van de weinige topwedstrijden is in de tweede helft van het seizoen.