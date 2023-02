Ten Hag hoopt dat eerste prijs met Manchester United als vliegwiel fungeert

Het was Ten Hag, die in de zomer Ajax verruilde voor Manchester, niet ontgaan dat de Engelse grootmacht al sinds 2017 geen prijs had gepakt. „Voor de club betekent dit heel veel na die prijzendroogte”, verklaarde Ten Hag tegenover Viaplay. „Het geeft vertrouwen voor dit seizoen en de toekomst, want ik heb - als het goed is - een aantal jaren om te bouwen.”

„Het is een geweldige motivatie voor de spelersgroep. We zijn op de goede weg en ze beseffen dat we hoge toppen kunnen bereiken. Deze groep kan zich ook vormen naar een wedstrijd. Als het mooi kan, kunnen ze geweldig voetballen, zoals afgelopen week tegen Barcelona. Vandaag was meer een vechtwedstrijd met een hoge intensiteit tegen een fysieke sterke tegenstander. Dan kunnen ze ook een manier vinden om te winnen”, aldus Ten Hag.

United is dit seizoen nog op drie fronten actief. De ploeg uit Manchester zit nog in de Europa League, de FA Cup en staat op de derde plaats in de Premier League.